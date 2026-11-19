Grillit äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig wurden 1.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grillit 1.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch