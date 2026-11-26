Grigiskes AB hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 EUR gegenüber 0.040 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 79.0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch