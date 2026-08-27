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27.08.2026 06:37:00
Grigiskes AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grigiskes AB hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grigiskes AB 0.040 EUR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Grigiskes AB 77.7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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