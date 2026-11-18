Griffon hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Griffon im vergangenen Quartal 490.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Griffon 662.2 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7.08 USD beziffert, während im Vorjahr 1.09 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Griffon 1.85 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26.65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2.52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch