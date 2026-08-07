Griffon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Griffon hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1.14 USD gegenüber -2.650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Griffon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 481.4 Millionen USD im Vergleich zu 613.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch