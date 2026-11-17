GRID präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 790.0 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 602.8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch