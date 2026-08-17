GRID legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GRID hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28.67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GRID 21.98 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat GRID im vergangenen Quartal 1.17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GRID 547.8 Millionen JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 72.37 JPY. Im letzten Jahr hatte GRID einen Gewinn von 63.02 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3.12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GRID einen Umsatz von 2.06 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch