GRI Bio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GRI Bio äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

GRI Bio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.91 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -36.680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch