Greystone Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Greystone Logistics hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 69.04 Prozent auf 5.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Greystone Logistics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.300 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 52.41 Prozent auf 27.54 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57.87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch