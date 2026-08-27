Grey Wolf Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grey Wolf Health präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0.02 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Grey Wolf Health mit 0.020 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grey Wolf Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.6 Millionen CAD im Vergleich zu 9.5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch