GRENKE trennt sich von Beteiligung an Viafintech

Der Anteil in Höhe von 25,01 Prozent an dem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktur gehe zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an die österreichische Paysafecard Wertkarten GmbH, teilte GRENKE am Sonntag in Baden-Baden mit. Auch der japanische Mehrheitseigner Glory sowie die drei Gründer von Viafintech veräusserten ihre Anteile. Das Geschäft soll in einigen Monaten abgeschlossen sein.

Trotz des Verkaufs werde GRENKE weiterhin mit Viafintech zusammenarbeiten, erklärte GRENKE-Finanzchef Sebastian Hirsch. "Zudem stärkt der Veräusserungsgewinn unsere Kapitalbasis in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld." Die Beteiligungen an den FinTech-Unternehmen Finux und Finanzchef24 stünden derweil aktuell nicht zur Disposition.

/mis

BADEN-BADEN (awp international)