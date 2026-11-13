grenke stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

grenke gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.470 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 182.3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 229.4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch