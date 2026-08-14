grenke präsentierte Quartalsergebnisse

grenke hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.37 EUR. Im letzten Jahr hatte grenke einen Gewinn von 0.360 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat grenke 180.5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 221.0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch