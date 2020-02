Grenke erhöht nach Gewinnwachstum die Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Grenke ist im vergangenen Jahr gewachsen und hat seine Zielvorgaben erreicht. Auch für 2020 rechnet die Gesellschaft aus Baden-Baden, die sich auf die Bereiche Leasing, Banking und Factoring konzentriert, mit einer guten Geschäftsentwicklung und nimmt sich eine prozentual zweistellige Wachstumsrate vor. Unter anderem strebt Grenke auf neue Märkte und eröffnet im ersten Halbjahr ein neues Franchiseunternehmens in Arizona und steigt so in den US-Leasingmarkt ein. Ihren Aktionären will Grenke eine höhere Dividende je Aktie von 0,88 Euro nach 0,80 Euro im Vorjahr zahlen.

Der Konzerngewinn 2019 wuchs gegenüber dem um IFRS16 angepassten Vorjahreswert um 8 Prozent auf 142,1 Millionen Euro und erreichte die Konzernprognose, die bei 138 bis 148 Millionen Euro lag. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 2,92 Euro von 2,79 Euro. Das Zinsergebnis stieg um 15 Prozent auf 368,9 Millionen Euro. Das operative Ergebnis des Konzerns nahm um 10 Prozent auf 174,3 Millionen Euro zu.

Nach der Platzierung einer Hybridanleihe im vierten Quartal, die zu einem Nettoerlös von 73,7 Millionen Euro führte, lag die Eigenkapitalquote zum Jahresende bei 17,5 Prozent. "Somit sind wir hervorragend für die Zukunft und für weiteres profitables Wachstum aufgestellt", sagte Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der Grenke AG. Die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bewege sich in einer Spanne von 153 bis 165 Millionen Euro.

