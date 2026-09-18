Grenergy Renovables SA Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grenergy Renovables SA Bearer äusserte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.090 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Grenergy Renovables SA Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 419.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 134.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch