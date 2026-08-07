gremz präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

gremz hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 52.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.15 Prozent auf 8.53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch