gremz: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

gremz hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

gremz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75.92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 56.42 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9.46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch