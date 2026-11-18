Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.56 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0.440 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gremi Media Spolka Akcyjna Bearer 23.6 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25.1 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch