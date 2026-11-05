Greif B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Greif B präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Greif B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18.59 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63.07 Prozent auf 1.14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 701.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.81 USD. Im Vorjahr waren 21.69 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4.38 Milliarden USD – ein Plus von 2.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Greif B 4.29 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch