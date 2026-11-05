Greif A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greif A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 12.27 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63.07 Prozent auf 1.14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 701.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4.49 USD. Im Vorjahr waren 14.34 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4.29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch