Greenwich LifeSciences lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenwich LifeSciences -0.300 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch