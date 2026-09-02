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02.09.2026 06:37:00
Greenway Greenhouse Cannabis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Greenway Greenhouse Cannabis hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.2 Millionen CAD – ein Plus von 37.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenway Greenhouse Cannabis 1.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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