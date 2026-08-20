Greenwave Technology Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Greenwave Technology Solutions hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -3.91 USD. Ein Jahr zuvor waren -8.980 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16.0 Millionen USD gegenüber 11.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch