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20.08.2026 06:37:00
Greenwave Technology Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Greenwave Technology Solutions hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -3.91 USD. Ein Jahr zuvor waren -8.980 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 16.0 Millionen USD gegenüber 11.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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