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18.11.2026 06:37:00
Greenwave Technology Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Greenwave Technology Solutions hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenwave Technology Solutions -8.890 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Greenwave Technology Solutions im vergangenen Quartal 15.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Greenwave Technology Solutions 12.7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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