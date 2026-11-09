Greenville Federal Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Greenville Federal Financial hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch