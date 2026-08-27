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27.08.2026 06:37:00
GreenTree Hospitality Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
GreenTree Hospitality Group gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD gegenüber 0.260 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GreenTree Hospitality Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.5 Millionen USD im Vergleich zu 44.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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