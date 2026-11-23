GreenTree Hospitality Group hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 36.0 Millionen USD, gegenüber 42.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch