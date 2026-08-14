GREENS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GREENS hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69.43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80.34 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GREENS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.14 Milliarden JPY im Vergleich zu 12.99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 357.93 JPY. Im Vorjahr waren 368.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 54.00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 49.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch