GREENS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GREENS präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 133.00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 112.02 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.38 Prozent auf 14.92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch