GreenPower Motor Company präsentierte Quartalsergebnisse

GreenPower Motor Company hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GreenPower Motor Company -5.900 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GreenPower Motor Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.6 Millionen USD im Vergleich zu 2.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch