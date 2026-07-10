GreenPower Motor Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GreenPower Motor Company hat am 08.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.40 USD gegenüber -1.300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GreenPower Motor Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.9 Millionen USD im Vergleich zu 4.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

GreenPower Motor Company vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1.570 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6.800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 16.19 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 16.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem GreenPower Motor Company 19.29 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch