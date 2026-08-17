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17.08.2026 06:37:00
GreenPeptide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GreenPeptide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 66.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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