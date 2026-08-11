Greenpanel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Greenpanel Industries präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 INR gegenüber -2.820 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3.50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Greenpanel Industries 3.28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch