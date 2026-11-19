Greenlane A hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -51.520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 90.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch