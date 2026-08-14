Greenland Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Greenland Resources liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greenland Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Greenland Resources ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch