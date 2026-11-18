Greenland Resources äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch