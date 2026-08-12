GREENLAND RESORT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GREENLAND RESORT lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.90 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13.48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch