Greenland A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greenland A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.03 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.230 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23.95 Milliarden CNY – eine Minderung von 28.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.31 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch