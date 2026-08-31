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31.08.2026 06:37:00
Greenland A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Greenland A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Greenland A ein Ergebnis je Aktie von -0.230 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39.17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 59.00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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