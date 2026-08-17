Greenidge Generation A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Greenidge Generation A hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.58 USD gegenüber -0.270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 3.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch