Greenheart Gold liess sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greenheart Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Greenheart Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch