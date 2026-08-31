Greenheart Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greenheart Gold hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Greenheart Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch