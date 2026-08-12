GreenFirst Forest Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GreenFirst Forest Products hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch