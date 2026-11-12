GreenFirst Forest Products legte Quartalsergebnis vor

GreenFirst Forest Products veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.30 CAD gegenüber -2.540 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87.7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 70.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch