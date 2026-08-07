Greenfire Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Greenfire Resources hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.440 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Greenfire Resources mit einem Umsatz von insgesamt 140.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38.52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch