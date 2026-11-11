Greenfire Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenfire Resources hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Greenfire Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 192.9 Millionen USD gegenüber 99.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch