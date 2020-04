Greenfield Global contribue à la lutte contre la COVID-19

VARENNES, QC, le 24 avril 2020 /CNW/ - Greenfield Global inc., leader mondial et plus important producteur d'éthanol-carburant, d'alcools de spécialité de grande pureté et de solvants au Canada, annonce aujourd'hui que sa distillerie située à Varennes au Québec a reçu l'approbation de Santé Canada pour approvisionner les fabricants canadiens de désinfectant pour les mains en alcool de grade technique. Greenfield contribuera ainsi de façon significative à la lutte contre la COVID-19 au Québec.

Greenfield Global possède et exploite quatre distilleries au Canada, soit trois en Ontario et une au Québec. Depuis le début de la pandémie, Greenfield Global a produit et livré des quantités record d'alcools et de solvants de grade sanitaire dont la disponibilité est vitale pour combattre la propagation mondiale de la COVID-19. Selon Statistiques Canada, la demande de désinfectant pour les mains a augmenté de 700 % au Canada par rapport à l'an dernier.

En temps normal, la distillerie de Varennes produit exclusivement de l'éthanol de grade carburant destiné aux mélanges essence-éthanol distribués sur le marché québécois. Dans le cadre de ses efforts pour combattre la COVID-19, Greenfield Global a apporté des modifications à sa distillerie de Varennes afin de produire également et de distribuer de l'alcool de grade technique conformément aux flexibilités fournies par Santé Canada pendant la crise de la COVID-19 pour aider à augmenter la production de désinfectant pour les mains.

"Greenfield Global est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement des répondants de première ligne qui combattent la pandémie de la COVID-19. Toute notre équipe travaille donc sans relâche pour développer des solutions créatrices afin de produire davantage d'alcool pour préserver l'intégrité de cette chaîne vitale" a indiqué Howard Field, président-directeur général de Greenfield Global.

"Notre priorité numéro un est toujours la santé et la sécurité de notre équipe ainsi que des communautés que nous desservons. Inspirés par l'agilité, la détermination et l'innovation d'entreprises dont nous partageons la vision et qui s'impliquent en ce temps de crise sanitaire, Greenfield Global tient à faire sa part pour s'assurer que les professionnels de la santé, les agences gouvernementales et les consommateurs ne manquent pas de produits critiques. Nous utilisons donc nos ressources de façon créative pour en maximiser la production" a-t-il ajouté.

À propos de Greenfield Global inc.

Greenfield Global inc. offre des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur qui sont essentiels à la mission des entreprises, améliorent la vie de la population et préservent la santé de la planète. Plus important producteur d'éthanol au Canada, Greenfield possède et exploite quatre distilleries d'éthanol, trois usines de production et d'emballage de produits chimiques de spécialité et trois centres de R et D en biocarburants de nouvelle génération et en énergies renouvelables au Canada et aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1989, Greenfield développe des technologies et des produits de plus en plus efficaces et durables tout en diminuant sa propre empreinte carbone. Qu'elles soient en démarrage ou parmi les plus grandes marques au monde, les entreprises font confiance à Greenfield et à sa vaste gamme de produits de première qualité, à son expertise en réglementation et à son service inégalé dans l'industrie. Sous les marques Les Alcools de commerce et Pharmco, Greenfield fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.greenfield.com

