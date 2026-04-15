Greene County Bancorp Aktie 986694 / US3943571071
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15.04.2026 16:45:31
Greene County Bancorp Approves Share Buyback Of Up To 400,000 Shares
(RTTNews) - Greene County Bancorp Inc. (GCBC) said its Board of Directors has approved a stock repurchase program for up to 400,000 shares of its common stock.
The buyback represents about 5.0% of the company's outstanding shares held by public shareholders, excluding its majority parent.
The program is expected to begin after the company reports results for the quarter ended March 31, 2026.
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