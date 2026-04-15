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Greene County Bancorp Aktie 986694 / US3943571071

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15.04.2026 16:45:31

Greene County Bancorp Approves Share Buyback Of Up To 400,000 Shares

Greene County Bancorp
22.92 USD -2.59%
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(RTTNews) - Greene County Bancorp Inc. (GCBC) said its Board of Directors has approved a stock repurchase program for up to 400,000 shares of its common stock.

The buyback represents about 5.0% of the company's outstanding shares held by public shareholders, excluding its majority parent.

The program is expected to begin after the company reports results for the quarter ended March 31, 2026.

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Long 12’467.70 13.97 SN8B6U
Long 11’933.13 8.91 SFDB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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