Greene Concepts legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Greene Concepts lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.3 Millionen USD – eine Minderung von 28.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.4 Millionen USD eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 13.13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0.86 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0.99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch