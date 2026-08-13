Greencrest Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Greencrest Financial Services stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.2 Millionen INR – ein Plus von 20.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greencrest Financial Services 53.9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch